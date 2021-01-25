Beşiktaş'ta 3 kişiyi bıçaklayan kağıt toplayıcısı yakalandı

Beşiktaş'ta 3 kişiye saldıran ve akli dengesi bozuk olduğu öğrenilen kağıt toplayıcı bir şahıs, yakalandı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Beşiktaş Akaretler Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akli dengesi bozuk olduğu öğrenilen kağıt toplayıcı bir şahıs, yolda yürüyen Rusya uyruklu Aleksandra V., Aleksandra R. ve Maxim M. isimli 3 kişiye henüz bilinmeyen nedenle saldırdı. Saldırgan şahıs 3 kişiyi çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçarken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kağıt toplayıcısı yakalandı

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise çevrede çalışma yaparak güvenlik kamera görüntülerini inceleyip H.H.Y. isimli şahsı arama çalışması başlatmıştı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonunda H.H.Y. isimli şahıs yakalandı. Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen zanlının yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.