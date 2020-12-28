Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'u konuk eden Beşiktaş'ta, Ankaragücü maçının kadrosuna göre 4 değişiklik yaşandı.

Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'la Vodafone Park'ta karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta 4 değişiklik yaşandı. Ankaragücü karşısında mücadeleye ilk 11'de başlayan isimlerden N'Sakala ve Cyle Larin, Sivasspor maçına yedek başlarken, Başkent'te ilk 11'de sahaya çıkan isimlerden Josef de Souza sakatlığı, Aboubakar da annesinin vefatı nedeniyle Kamerun'a gittiği için maç kadrosunda yer almadı. Bu futbolcuların yerine sol bekte Rıdvan Yılmaz, orta sahada Necip Uysal, sol açıkta N'Koudou ve forvet hattında da Güven Yalçın sahaya çıktı.