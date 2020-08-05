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Beşiktaş'ta 4 katlı binanın çatı katında korkutan yangın

Beşiktaş’ta 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Beşiktaş'ta 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Binada bulunan vatandaşlar yangından etkilenmeden tahliye edilirken, yangın olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye tarafından söndürüldü.


Olay saat 03:00 sıralarında Beşiktaş Arnavutköy Mahallesi Girgin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada bulunan vatandaşlar yangından etkilenmeden tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının sıçradığı elektrik tellerine müdahale amaçlı elektrik ekipleri çağrılırken, yangın sonrası binada hafif çaplı hasar oluştuğu görüldü.

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