Beşiktaş'ta 4 kişinin ölümüne neden olan makas terörünün detayları ortaya çıktı

Beşiktaş'ta trafikte makas atarak seyreden bir otomobilin neden olduğu feci kazanın detayları ortaya çıktı. 4 kişinin hayatını kaybettiği 10 kişinin de yaralandığı kazaya neden olan kişilerin olay yerinden başka bir otomobille kaçtığı öğrenildi. Olay yerinden kaçmalarına ise kazaya neden olan şüphelilerden birinin babasının yardım ettiği belirlendi. Bir çok suça karıştığı tespit edilen şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor.

Beşiktaş Harp Akademileri Tünel İçi kuzey İstikametinde makas atarak ilerleyen bir sürücü kazaya sebep olmuştu. Kazada 4 kişi hayatını kaybetmiş 10 kişi de yaralanmıştı. Kazaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Olay yerinden kaçmasına babası yardım etmiş

Kazaya sebep olan 34 RJ 5171 plakalı aracın sürücüsü Yusuf A. ile araçta bulunan Abdülsamet T.'nin olay yerinden başka bir otomobille kaçtığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf A. ile Abdülsamet T.'nin kaçmasına olay sırasında başka bir otomobil ile arkalarında seyreden Abdülsamet T.'nin babası Mehmet T. yardım etti. Kazanın hemen ardından Yusuf A. ile Abdülsamet T.'yi otomobile alan Mehmet T. şüphelileri olay yerinden kaçırdı.

Evde kanlı tişört bulundu

Yapılan çalışmalar kapsamında şüphelilerin geceyi Bahçeşehirde bulunan evlerinde geçirdikleri tespit edildi. Evde yapılan baskında şüphelilere ulaşılamazken, evde bulunan 1 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise 1 adet tabanca ve 26 fişek ve şahsın olay anında üzerinde olduğu değerlendirilen kanlı tişörtü ele geçirildi.

Çok sayıda suçtan arama kayıtları varmış

Öte yandan, şüphelilerden Yusuf A.'nın 6136 sayılı kanuna muhalefet, güveni kötüye kullanma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, intihara teşebbüs suçlarından arama kaydı olduğu, Abdülsamet T.'nin ise nitelikli yağma, motosiklet hırsızlığı, kasten yaralama, iş yerinden hırsızlık, evden hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak suçlarından araması olduğu öğrenildi

4 şüpheliyi yakalamak için arama çalışmaları devam ediyor

Şüphelilerin kaçmasına yardım eden Mehmet T., olay sırasında Mehmet T.'nin yan koltuğunda oturan Merve Ş. ve kazaya karışan Yusuf A. ile Abdülsamet T.'nin yakalanması için arama çalışmaları devam ediyor.