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Beşiktaş'ta Aboubakar ve N'Koudou idmanda yer almadı

Beşiktaş’ın, Galatasaray derbisi için bugün yaptığı antrenmana sakatlıkları bulunan Aboubakar ve N’Koudou katılmadı.

Beşiktaş'ın, Galatasaray derbisi için bugün yaptığı antrenmana sakatlıkları bulunan Aboubakar ve N'Koudou katılmadı. Siyah-beyazlılar, taktik ve şut çalışması yaptı.


Beşiktaş, Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde geçti. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, taktik programın yer aldığı çalışmaların ardından yapılan şut çalışması ile sona erdi.


Siyah-beyazlılarda sakatlıkları süren Aboubakar ile N'Koudou bugün de yapılan çalışmada yer almadı.


Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 18.00'de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve kampa girecek.

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