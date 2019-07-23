Beşiktaş'ta 'Açık Mikrofon' buluşmaları başladı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın seçim vaatleri arasında yer alan katılımcı yönetim anlayışı Beşiktaş'ta bugün itibariyle başladı. Aykut Barka Parkı'nda ‘Açık Mikrofon' buluşmasıyla vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Akpolat, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Yaz ayının gelmesiyle birlikte Açık Hava Sinema Günleri'ni başlatarak her mahallede vatandaşları bir araya getiren Beşiktaş Belediyesi, Açık Mikrofon buluşmalarıyla da katılımcı yönetim anlayışını uygulamaya başladı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ‘Açık Mikrofon'da Aykut Barka Parkı'nda Kültür Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek vatandaşların sorun ve taleplerini tek tek dinledi, bütün vatandaşlara samimiyetle cevap verdi.

“Katılımcı yönetim anlayışını hayata geçirmek için yol haritamızı sizlerle belirleyeceğiz”

Sözlerine Kültür Mahallesi sakinlerine 31 Mart ve sonrasında gerçekleşen 23 Haziran seçimleri için teşekkür ederek başlayan Başkan Rıza Akpolat, "Bugün burada seçim döneminde vaadimiz olan katılımcı yönetim anlayışını hayata geçirmek için bir aradayız. Biz yol haritamızı sizlerle birlikte belirleyeceğiz. Yeni bir dönemin başlangıcındayız, seçimler bitti ve biz 5 sene sizin emrinizdeyiz. Bu toplantıları daha çok gerçekleştireceğiz. Yerel demokrasiyi katılımcılığı sizlerle birlikte inşaa edeceğiz. Sizin geri dönüşleriniz bizim için çok önemli. Açık mikrofon projemizle birlikte tüm mahallelerde vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz bugün de bu projemizin startını veriyoruz'' dedi.

Açık Mikrofon buluşması sonrası Kültür Mahallesi sakinleri 'Yazlık Sinema Günleri' hasretine Hükümet Kadın 2 filmini izleyerek son verirken Başkan Rıza Akpolat da vatandaşlara eşlik etti. Açık Mikrofon buluşmaları yaz boyunca Beşiktaş'ın tüm park ve mahallerinde devam edecek.