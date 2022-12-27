Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçı hazırlıkları devam etti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 ve pas çalışmasıyla devam etti. Taktik çalışmayla devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Beşiktaş, Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.