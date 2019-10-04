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Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Süper Lig’in 7.

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.


BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, rejenerasyon çalışması yaptı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve minik kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

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