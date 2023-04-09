Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic cezalı duruma düştü

Hadziahmetovic, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçında görev alamayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, evinde Giresunspor ile oynadığı karşılaşma öncesinde 2 futbolcu ceza sınırında bulunuyordu. Siyah-beyazlılarda Cenk Tosun ve Amir Hadziahmetovic ceza sınırında bulunan isimlerdi. Giresunspor mücadelesinin 49. dakikasında sarı kart gören Amir Hadziahmetovic cezalı duruma düştü. 26 yaşındaki futbolcu, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Süper Lig'de Beşiktaş ile daha önce Medipol Başakşehir maçında sarı kart gören Hadziahmetovic, Konyaspor formasıyla da İstanbulspor ve Adana Demirspor karşılaşmalarında da sarı kart ile cezalandırılmıştı.