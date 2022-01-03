Beşiktaş'ta, Antalyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa finalinde Antalyaspor ile Katar'da oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı çalışmayla başladı. Siyah-beyazlılarda kamp kadrosu da belli oldu.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde U-19 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan antrenman; kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, taktik programının uygulandığı çift kale maçın ardından yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Turkcell Süper Kupa finali için bugün saat 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Katar'a gidecek. Beşiktaş, final maçı öncesi son çalışmasını, yarın saat 19.00'da gerçekleştirecek.

Önder Karaveli'nin, Antalyaspor maçı kadrosuna dahil ettiği 21 futbolcu ise şöyle:

"Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Göktuğ Baytekin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Michy Batshuayi, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Emirhan İlkhan, Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş, Umut Meraş, Alex Teixeira."