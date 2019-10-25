Beşiktaş'ta Atatürk heykelleri yenilendi

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın talimatıyla ekipler, ilçede bulunan Atatürk heykelleri ve büstleriyle beraber kültür ve sanat eserleriyle ilgili yenileme çalışması başlattı. İlk olarak Gayrettepe Mahallesi OTİM'de bulunan Atatürk Heykeli Cumhuriyetin 96'ncı yılı kutlamaları öncesi uzman heykeltıraşlar tarafından yenilendi.

Kültür ve sanat eserlerine her konuşmasında önem verdiğini belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Cumhuriyetin 96. yıl dönümüne sayılı günler kala ilçede bulunan kültür ve sanat eserleri için bakım, onarım ve temizlik çalışması başlatılması talimatını verdi. İlk olarak Gayrettepe Mahallesinde bulunan Atatürk heykeli ve kaidesi uzman heykeltıraşlar tarafından bakıma alınarak yenileme çalışmaları gerçekleştirildi.