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Beşiktaş'ta Atatürk için kurulan ışık hüzmesi geceyi aydınlattı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 81.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 81. yıl dönümünde Barbaros Meydanı'ndan gökyüzüne süzülen ışık hüzmesi kuruldu. Dolunayla birlikte görsel bir şölen oluşturan ışık hüzmesini vatandaşlar an be an telefonlarıyla kayıt etti.


Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. ölüm yıl dönümünü sebebiyle yurt genelinde çok sayıda etkinlik ve program gerçekleştirildi. Bu kapsamda Beşiktaş Belediyesi tarafından Barbaros Meydanına ışık hüzmesi kuruldu.


Ulu önder Atatürk'ün ölümsüzlüğünü temsilen kurulan ışık hüzmesi tüm gece boyunca Beşiktaş'tan İstanbul'u aydınlatacak. Dolunayla birlikte görsel bir şölen oluşturan ışık hüzmesini vatandaşlar telefonlarıyla kayıt altına aldı.

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