İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beşiktaş'ta ayrılık

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yardımcılığını yapan İlhan Mansız, sağlık nedenlerinden dolayı görevini bıraktı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan İlhan Mansız, sağlık nedenlerinden dolayı görevini bıraktı.


Siyah-beyazlı kulübün teknik ekibinde akşam saatlerinde ayrılık yaşandı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan İlhan Mansız, belindeki rahatsızlığı gerekçe göstererek görevini bırakmak istediğini yönetime bildirdi. Yönetim de Mansız'ın sözleşmesini feshetti.


Bir dönem siyah-beyazlı formayı da giyen Mansız, Guti ile Güneş'in yardımcılığını yapıyordu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.