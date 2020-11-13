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Beşiktaş'ta Başakşehir hazırlıkları devam etti

Beşiktaş, Süper Lig’in 9.

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.


Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenman 1.5 saat sürdü. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları ile başladı. Kuvvetlendirme çalışmasının ardından idman, stretching çalışması ile sona erdi.


Siyah-beyazlılar, Başakşehir maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından 16 Kasım Pazartesi günü saat 16.00'da yapacağı çalışmayla devam edecek.

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