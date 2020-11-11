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Beşiktaş'ta Başakşehir hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, Süper Lig’in 9.

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına yaptığı çalışmayla devam etti.


BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları ve stretching çalışması ile başladı. İstasyon koşuları ile dar alanda top kapma çalışması yapıldı. İdman, oynanan çift kale maçla tamamlandı.


Siyah-beyazlılar, Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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