Beşiktaş'ta bayramlaşma töreni yapıldı

Beşiktaş Kulübü'nün geleneksel bayramlaşma töreni Vodafone Park'ta yapıldı. Törende konuşan siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, "Tüm Müslüman aleminin bayramını kutlarım. El ele tutuşalım, bizler beraber olmayı başaramazsak geriye bir şey kalmaz. Beşiktaş'a sahip çıkmayı öğrenelim, ailemizden önce" dedi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Beşiktaş Kulübü'nün geleneksel bayramlaşması Vodafone Park'ta gerçekleşti. Törene Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı yöneticiler, kulüp bünyesinde bulunan şubelerden sporcular ve kulüp üyeleri katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan Başkan Çebi, "Yarın bayram. Bayram günleri hepimiz için çok kıymetli ve değerli. Tüm Müslüman aleminin bayramını kutlarım. Ramazanları bir daha yaşamak nasip olur inşallah. Özellikle biz Beşiktaş olarak bir spor camiası adı altında yaşıyoruz, öyle adlandırılıyor ama değiliz. Biz bir aileyiz. Ailemizin beraber olduğu 365 günden sadece biri. Sportif başarılardan keyif almak hakkımız ama acılı ve güzel günlerde birlik olmayı bilmek, camiamızın çimentosudur. Aile olmaktan vazgeçmeyelim. El ele tutuşalım, bizler beraber olmayı başaramazsak geriye bir şey kalmaz. Beşiktaş'ı, Beşiktaş yapan Beşiktaşlılardır. Allah bize inşallah olabildiğince şampiyonluk nasip eder ama rakiplerimizin de aynı hedefte olduğun unutmayalım. Her şeye sahip çıkalım ve değer verelim ama önce Beşiktaş'a sahip çıkmayı öğrenelim, ailemizden önce" ifadelerini kullandı.

Bayramlaşma töreni, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.