İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beşiktaş'ta bayramlaşma yapıldı

Beşiktaş Kulübü’nün geleneksel bayramlaşma töreni, Ramazan Bayramı’nın üçüncü gününde Vodafone Park’ta gerçekleşti.

Beşiktaş Kulübü'nün geleneksel bayramlaşma töreni, Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde Vodafone Park'ta gerçekleşti. Beşiktaş Yönetim Kurulu Hüseyin Mican, bayramlaşmada hazır bulundu.


Beşiktaş'ta geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleşti. Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Mican, kulüp üyeleri ve alt yaş gruplarında sporcuların bulunduğu bayramlaşma töreni Vodafone Park'ta yapıldı. Bayramlaşma sırasında kısa bir açıklama yapan Hüseyin Mican, "Ramazan Bayramınız herkese mübarek olsun. Bundan sonraki bayramlarda da inşallah huzurlu mutlu günler geçirmek temennisiyle, önümüzdeki sezonun yeni hocamızla başarılı bir sezon olarak geçmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.


Bayramlaşma töreni, çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla birlikte sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.