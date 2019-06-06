Beşiktaş'ta bayramlaşma yapıldı

Beşiktaş Kulübü'nün geleneksel bayramlaşma töreni, Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde Vodafone Park'ta gerçekleşti. Beşiktaş Yönetim Kurulu Hüseyin Mican, bayramlaşmada hazır bulundu.

Beşiktaş'ta geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleşti. Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Mican, kulüp üyeleri ve alt yaş gruplarında sporcuların bulunduğu bayramlaşma töreni Vodafone Park'ta yapıldı. Bayramlaşma sırasında kısa bir açıklama yapan Hüseyin Mican, "Ramazan Bayramınız herkese mübarek olsun. Bundan sonraki bayramlarda da inşallah huzurlu mutlu günler geçirmek temennisiyle, önümüzdeki sezonun yeni hocamızla başarılı bir sezon olarak geçmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bayramlaşma töreni, çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla birlikte sona erdi.