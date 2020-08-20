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Beşiktaş'ta çakarlı araç denetimi

Beşiktaş’ta polis ekipleri, trafikte usulsüz çakar ve siren kullanımına karşı uygulama gerçekleştirdi.

Beşiktaş'ta polis ekipleri, trafikte usulsüz çakar ve siren kullanımına karşı uygulama gerçekleştirdi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde trafikte usulsüz çakar ve siren kullanımını önlemek amacıyla uygulama gerçekleştirildi. Bu kapsamda Beşiktaş'ta köprü katılımı ile trafiğin yoğun olduğu noktalarda trafik polislerince trafikte uygulama yapıldı. Yapılan çakar denetimi E-5 karayolu katılım ile köprü katılımın olduğu noktalarda gerçekleştirildi. Şüpheli araçlar durdurularak usulsüz çakar ya da siren kullanan sürücülerin olup olmadığı kontrol edildi.

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