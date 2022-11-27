Beşiktaş'ta çalışmalar devam etti

Süper Lig'e verilen arada Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, günü çift antrenmanla tamamladı.

Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada 5 Aralık'a kadar Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde çalışacak olan Beşiktaş, günü çift antrenmanla tamamladı. Basına açık olarak gerçekleşen akşam idmanına tedavileri devam eden Ghezzal ve Josef de Souza'nın yanı sıra ayak bileğinde ağrı hisseden Salih Uçan katılmadı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, iki ayrı takımla yapılan top kapma idmanıyla devam etti. Çalışma son bölümde gerçekleşen taktik çift kale maçla tamamlandı. Antrenmanlarına devam edecek olan siyah-beyazlılar, yarın sabah saat 10.30'da basına açık olarak çalışacak.