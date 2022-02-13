Beşiktaş'ta cep telefonu çalmıştı, kıskıvrak yakalandı

Beşiktaş'ta iki kişinin cep telefonlarının çalınması ile ilgili yakalanan şüphelinin 25 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Beşiktaş'ta cep telefonları çalınan E.K. ile İran uyruklu A.A., durumu polis ekiplerine bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine yaptıkları çalışmalarda yankesicilik olaylarının meydana geldiği dükkanların güvenlik kameralarını inceledi. Şüphelinin 25 yaşındaki Yaren Ç. olduğunu tespit eden polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerince yakalanan Yaren Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaren Ç.'nin 25 adet suç kaydı olduğu tespit edildi.