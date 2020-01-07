Beşiktaş'ta çevresel dönüşüm protokolü imzalandı

Dünyanın iklim krizi ile mücadele ettiğini belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat, atık yönetiminin çok önemli olduğunu insanların bilinçsizce çevreye bıraktığı atıkların doğaya zarar verdiğini söyledi.

Beşiktaş Belediyesi ile MEF Okulları arasında Çevresel Dönüşüm Protokolü MEF Okullarında düzenlenen tören ile imzalandı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın atıkların çevreye verdiği zararları azaltmak ve geri dönüşebilen malzemelerden fayda sağlamak amacıyla başlattığı projeye öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Törende Başkan Akpolat WWF - Unilever iş birliği ile iki sene önce Beşiktaş Belediyesi'ne hediye edilen 2 adet kompost makinesinden birini proje kapsamında MEF Okulları'na hediye etti.

Çevresel ve tarımsal katkılar

Ayrıca, Kompost uygulamasının, organik atıkların değerlendirilmesinden toprak yapısının iyileştirilmesine, toprağın havalanmasından, toprağın PH dengesinin düzenlenmesine, topraktaki toksinlerin nötralize edilmesinden, bitkilerin güçlenmesine, çevresel ve tarımsal katkıları söz konudur. Öte yandan protokol törenine Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın yanı sıra Beşiktaş Belediyesi Çevre Koruma Müdürü Azem Dursun, MEF Okulları Kurucu Temsilcisi Erdoğan Bozdemir ve birçok öğrenci katıldı. Protokol töreninin ardından Bozdemir, Başkan Akpolat'a plaket takdim etti.

Proje kapsamında MEF Okulları'nın yemekhanesinden çıkan organik atıklar kaynağında kompost cihazı ile gübreye dönüştürülecek. Elde edilen kompost, Beşiktaş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı park ve bahçelerde toprak zenginleştirici olarak kullanılacak. Proje ile israfı önlemenin yanı sıra doğaya ve ekonomiye de katkı sağlanmış olacak.

“İklim krizi ile mücadele dünyanın ortaklaştığı konulardan bir tanesi”

Dünyanın iklim krizi ile mücadelenin ortak sorunu olduğunu belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “Öncelikle MEF Okullarının bu konudaki hassasiyetini çok iyi biliyoruz. Vizyon planlarında öğrencilerin bu duyarlılıkla yetişmesi gerektiği programlarında ciddi bir şekilde görüyoruz. Dolayısıyla bu protokolü beraber imzalamış olmaktan ben de çok büyük mutluluk duyuyorum. İklim krizi ile mücadele dünyanın aslında ortaklaştığı konulardan bir tanesidir. Biz kardeş belediye kapsamında Avrupa'ya ya da dünyanın değişik bölgelerine gittiğimizde her ortak masa toplantısında birinci gündemimiz iklim krizi ile mücadele oluyor. Dolayısıyla atık yönetimi çok önemli çünkü insanların bilinçsizce doğaya bıraktığı atıklar inanılmaz zararlar veriyor. Bununla mücadele etmek adına WWF Doğal Hayatı Koruma Vakfı ve Unilever işbirliği ile 2 tane kompost makinemiz vardı. Bunlardan bir tanesini MEF Okulları ile birlikte kullanacak olmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Beşiktaş Belediyesi olarak bu konudaki duyarlılığı taşıyoruz. Hem okullarımızda hem üniversitelerimizde çalışmaları ile bu konunun paydaşı olacağız destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

“Okullarda en çok kâğıt atıkları çıkar”

Okullarda en çok çıkan atığın kâğıt olduğunu ve geri dönüşüm için önemli olduğunu vurgulayan MEF Okulları öğrencisi Begüm Tanrıya şükür, “Perma Kültür aslında zaten İngilizceden gelir. Süreklilik bizde bunu istiyoruz sürekli bir tarım olsun istiyoruz. Artık su, yemek kıtlığı olmasın diye aldığımız kompost makinesi çok önemlidir. Okulumuzdan çok fazla atık çıkıyor. Aslında bizim için çok değerli. Aynı zamanda okullarda en çok kâğıt atıkları çıkar. Kâğıtlarda karbon ve azot açısından değerli oldukları için işimize yarayacak. Onları kompost makinesinde birleştirerek artık kendi toprağımızı kendimiz yapacağız. Çocukluktan başlayarak yetişkinlikte de bunu devam ettirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Dünyamız çok iyi bir yere gitmiyor”

Projeyi Türkiye'deki tüm okullara yaygınlık kazanmasını istediğini belirten MEF Okulları öğrencisi Batı Gözan, “Projenin amacı iklim değişikliğine giden dünyanın farkındayız ve buna karşı bir şeyler yapmak zorundayız. MEF Okulları olarak bu projeyi başlattık. Proje aslında atıkları engellemek amacıyla atık maddeleri toprağa dönüştürüyoruz. Bunun sonucunda doğaya katkı sağlamış olacağız. Şuan dünyamız çok iyi bir yere gitmiyor. Diğer okullarda da bu bilinci yayabilirsek bizim için çok iyi olacak” diye konuştu.