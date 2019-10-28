Beşiktaş'ta Cumhuriyet Bayramı kutlamaları resmi törenle başladı

Beşiktaş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı adına Deniz Müzesi Komutanı Deniz Albay İlyas Gültaş, siyasi parti ve STK temsilcileri törene katılarak Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Resmi törenle başlayan Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl kutlamaları yarın Beşiktaş Belediyesi'nin çeşitli etkinlikleriyle devam edecek. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın katılımı ile saat 13.00'da İsmet İnönü Spor Tesisleri'nde U14 Cumhuriyet Kupası Töreni ile başlayacak. Saat 18.30'da ise gelenekselleşen Fener Alayı yürüyüşü gerçekleştirilecek. Binlerce insan ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla birlikte Barbaros Meydanı'na yürüyecek.

Yürüyüşün ardından Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat halkı selamlayarak bir konuşma gerçekleştirecek. Saat 20.00'de ise Beşiktaş'tan tüm İstanbul'a yansıtılacak ses ve ışık gösterileri olacak. 30 Ekim'de ise tüm gelirlerinin TSK Mehmetçik Vakfına bağışlanacağı ‘Bandırma Vapuru Oyunu' Süleyman Seba Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.