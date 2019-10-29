Beşiktaş'ta Cumhuriyet'in 96'ıncı yılı coşkuyla kutlandı

Beşiktaş'ta Cumhuriyet'in 96'ıncı yılı düzenlenen fener alayı, ses ve ışık gösterileriyle coşkuyla kutlandı.

Beşiktaş Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in 96'ıncı yılı dolayısıyla düzenlenen Fener Alayı yürüyüşü Balmumcu Meydanı'nda başladı. Binlerce insan ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla birlikte Barbaros Meydanı'na yürüdü. Kortej yürüyüşüne Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Eşi Derya Akpolat ve vatandaşlar katıldı. Gençler Atatürk'ün şarkılarını hep bir ağızdan söyleyerek sokakları inletti. Yürüyüşün ardından Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat halkı selamladı. Yürüyüşün ardından ses ve ışık gösterileri düzenlendi. Gösteri İstanbul'un birçok noktasından izlendi.

“Cumhuriyet dendiğinde akla Beşiktaş gelir”

Beşiktaş'ın Türkiye'nin gururu olduğunu söyleyen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “Çok mutluyuz coşkulu bir şekilde Beşiktaş'ta Cumhuriyet bayramımızı kutluyoruz. Cumhuriyet dendiğinde akla Beşiktaş gelir. Beşiktaş Cumhuriyet ve Cumhuriyet ilkelerine sonuna kadar sahip çıkan bir kenttir. Bu yönüyle İstanbul'un ve Türkiye'nin gururdur Beşiktaş. O gururu yaşatacak şekilde Cumhuriyet bayramımızı yaşıyoruz. Bütün vatandaşlarımızla beraber İstanbul'un dört bir yanında sokaklarda Cumhuriyet bayramını doyasıya kutluyor” şeklinde konuştu.