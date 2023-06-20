Beşiktaş'ta denetime takılan motosikletliden ilginç sözler: "Polislerimiz iyi ki varlar. Her ay 3 bin TL cezamız var"

İstanbul'da kent genelinde huzur ve güvenlik ortamının devamı için denetim gerçekleştirildi. Denetime takılan bir motosikletli, “Polislerimiz iyi ki varlar. Her ay 3 bin TL cezamız var” diyerek hem teşekkür hem de sitem etti.

İstanbul genelindeki sahil bölgelerinde vatandaşların huzur ve güvenliğin devamı için, İstanbul Emniyet Müdürlüğünce denetim gerçekleştirildi. Bakırköy Sahil ve Menekşe Sahilde Atlı Polis Birlikleri; Beşiktaş, Sarıyer ve Zeytinburnu sahillerinde ise Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri görev yerlerinde hazır bulundu. Beşiktaş'taki denetimlerde, Motosikletli Polis Timleri Dolmabahçe Sarayının önünden başlayarak, tüm sahil şeridi boyunca dolaştı. Ekipler, şüpheli gördükleri kişileri durdurarak üst araması ve GBT (Genel Bilgi Toplama) kontrolü yaptı.

“Polislerimiz iyi ki varlar. Her ay 3 bin TL cezamız var”

Ortaköy'deki noktada motosikleti durdurulan Bera Çetkin isimli vatandaş hem polislere teşekkür etti hem de ilginç bir sitemde bulundu. Çetkin, “Evet, denetime takıldık. Ben aktif olarak 8 yıldır İstanbul'da motosiklet kullanıyorum. Yunus Polislerimiz, trafik ekiplerimizden arkadaşlarımız sağ olsun, sürekli denetlerler. Hiç eksik bir şey görmedik. Her gün İstanbul'un nabzını yokluyorum. Polislerimiz iyi ki varlar, sağ olsunlar. Güzel oldu. Ayda 3 bin TL cezamız var, sağ olsunlar” dedikten sonra motosikletine binerek oradan ayrıldı.

Vatandaşların huzur ve güven ortamının devamı için gerçekleştirilecek denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.