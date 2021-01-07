İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beşiktaş'ta denize atlayan şahsın kimliği belli oldu

Beşiktaş’ta sabaha karşı denize atlayan kişinin kimliği belli oldu.

Beşiktaş'ta sabaha karşı denize atlayan kişinin kimliği belli oldu. Doğan Şahin isimli orta yaşlı vatandaşın çantasına taş doldurarak denize atladığı öğrenilirken cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


Beşiktaş Arnavutköy'de sabaha karşı saat 04.00 sıralarında iddiaya göre, bir vatandaş bazı eşyalarını atladığı noktaya bırakarak çantasına taş doldurup denize atladı. İhbar üzerine olay yerine gelen Deniz Polisi ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin çalışması sonrası sabah saatlerinde vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı. Ceset, sahil güvenlik ve deniz polisi tarafından karaya çıkartılırken şahsın orta yaşlarda olduğu, adının Doğan Şahin olduğu öğrenildi. Şahsın, çantasına taş doldurarak denize atladığı öğrenilirken cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.