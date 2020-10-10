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Beşiktaş'ta Denizlispor hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, Süper Lig’de Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Süper Lig'de Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.


BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Antrenman, 5'e 2 pas çalışması sonrası oynanan çift kale maçla sona erdi.


Beşiktaş, yarın saat 14.00'te, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile hazırlık maçı oynayacak.

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