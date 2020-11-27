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Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları devam etti

Beşiktaş, Süper Lig’in 10.

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı çalışmayla devam etti.


BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, dinlenme ve rejenerasyon çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. İdman, gruplar halinde oynanan ayak tenisi sonrası yapılan şut çalışması ile tamamlandı.


Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 17.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve kampa girecek.

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