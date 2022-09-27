Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş, 2 günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında, 2 Ekim Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş, 2 günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarına başladı. Milli takımlarda bulunan Emre Bilgin, Berkay Vardar, Kevin N'Koudou, Arthur Masuaku, Jackson Muleka, Romain Saiss ve Wout Weghorst'un yanı sıra sakatlığı bulunan Atiba'nın yer almadığı antrenmanda, Rachid Ghezzal ve Nathan Redmond ise bireysel olarak çalıştı. İlk 15 dakikalık bölümü basına açık olarak gerçekleşen çalışmayı Başkan Ahmet Nur Çebi de takip etti. Basına açık bölümde pas çalışması ve minyatür kaleye şut çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlılar, daha sonra ise Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde durdu. Beşiktaş, derbi hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.