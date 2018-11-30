Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları yağmur altında başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde sağanak yağmur altında yapılan antrenmanda dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Dünkü maçta oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenerasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile antrenmana başladı. Antrenman pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması ile tamamlandı.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.