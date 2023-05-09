Beşiktaş'ta derbi sonrası akıl almaz olay kamerada: Forma ve atkı kontrolü yaptılar

Akıl almaz olay kameralara yansırken, yol kesen 5 taraftar Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından gözaltına alındı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. Haftası'nda Vodafone Park Stadyumu'nda Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan ve Beşiktaş'ın 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan derbinin ardından akıl almaz bir olay yaşandı. İddiaya göre bir grup Beşiktaş taraftarı, maçtan sonra saat 02.00 sıralarında stadyum çevresinde, Sinan Paşa Caddesi ve Kadırgalar Caddesi üzerinde yoldan geçmekte olan araçları kontrol etti.

Forma ve atkı kontrolü yaptılar

Galatasaray formalı veya atkılı taraftar kontrolü yapan grubun gerçekleştirdiği o akıl almaz olay kameralara yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri inceleme başlattı.

Beşiktaş Asayiş polisi taraftarları yakaladı

Olayla ilgili yapılan detaylı çalışmada görüntüleri inceleyen Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri, kontrol yapan taraftarların kimliklerini tespit etti. Burak K., Sadullah Ç., Serkan S., Kerem K. ve Harun K. isimli 5 taraftar, "Ulaşım Araçlarını Kaçırma veya Alıkoyma" suçundan yakalanarak Beşiktaş polisi yatağından gözaltına alındı.

Emniyete götürülen 5 taraftara, Beşiktaş Polis Merkezi Amirliği'nde ifadelerinin alınmasının ardından adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şahıslar adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.