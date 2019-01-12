Beşiktaş'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden iş adamı kaza yaptı

Beşiktaş'ta iş adamı Erhan Tüzger'in kontrolündeki araç bariyerleri aşıp karşıdan gelen bir başka araca çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Tüzger yaralanırken, kaza nedeniyle yol üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza saat 15.45 sıralarında Beşiktaş Nispetiye Mahallesi Levazım Yolu Zincirlikuyu istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Levazım Yolu üzerinden Etiler istikametine giden 34 LJ 0701 plakalı araç sürücüsü Erhan Tüzger direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç bariyerleri aşıp karşı yönden gelen Çağatay Çelik idaresindeki 34 HJ 6577 plakalı araca çarptı. Çarpma sonucu meydana gelen kazada İş adamı Erhan Tüzger yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı iş adamı Erhan Tüzger'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sonucu yol trafiğe kapanırken, trafik yoğunluğu yaşandı. Olay yerine çağrılan çekicinin kazaya karışan araçları kaldırması sonucu trafik normale döndü.