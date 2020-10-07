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Beşiktaş'ta dönercide korkutan yangın

Beşiktaş’ta bulunan bir döner dükkanında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Beşiktaş'ta bulunan bir döner dükkanında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının işyerinin kapatıldığı sırada olması faciayı önlerken, paniğe neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Yangın, saat 23.30 sıralarında Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi Sinanpaşa Köprüsü Sokağı'nda bulunan dönercide çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulanan döner dükkanında çalışanlar tarafından kapatıldığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İşyerinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İşyerinde maddi hasar meydana gelirken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

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