Beşiktaş'ta engeller ortadan kalkıyor

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Dilek Sabancı Engelliler Parkı'nda Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımıyla buluştu. Başkan Akpolat'a, belediye meclis üyesi ve aynı zamanda takımın genel menajeri Erdem Göksel, idari menajeri Handan Karatekin, antrenör-oyuncusu Kaan Dalay da eşlik etti.

‘Farklılıklarımız Birlikteliğimize Engel Değil' felsefesiyle hareket eden Beşiktaş Belediyesi, engelli vatandaşlarımızın sorunlarına her zaman titizlikle yaklaşıyor. Bu anlamda Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat geçtiğimiz Eylül ayında özel bir çalışma gerçekleştirerek Beşiktaş'ın sokak ve caddelerini tekerlekli sandalye ile dolaştı ve engellilerin önündeki engelleri yerinde tespit etti. Başkan Akpolat, tespitlerin ardından Beşiktaş sokaklarında engelli bireylerin erişimi için çalışmalar başlamıştı. Başkan Akpolat, 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle Dilek Sabancı Park'ında bulunan Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı Engelli Koordinasyon Merkezi'nde Beşiktaş tekerlekli sandalye basketbol takımıyla buluştu. Başkan Akpolat'a belediye meclis üyesi ve aynı zamanda takımın genel menajeri Erdem Göksel, idari menajeri Handan Karatekin, antrenör-oyuncusu Kaan Dalay da eşlik etti.

Başkan Akpolat, 3 Aralık dünya engelliler günü nedeniyle sosyal medya hesabından da bir paylaşım yaparak duygularını şöyle ifade etti:

“Beşiktaş'ta birimizin engeli hepimizin engeli demektir. Tüm vatandaşlarımızın hayata aktif bir şekilde katılımını sağlayabilmek için önce birbirimizi anlamamız, sonra harekete geçmemiz gerek. Göreve geldiğimiz günden itibaren #3AralıkDünyaEngellilerGünü bilinciyle çalışıyoruz.”

Öte yandan, sosyal belediyecilik anlayışını benimseyen Beşiktaş Belediyesi 2013 yılından beri Engelli Koordinasyon Merkezi ile de tüm engelli vatandaşlarımız için psikolog hizmetinden dost eller taksi uygulamasına, hukuki danışmanlıktan diyetisyen hizmetine kadar pek çok alanda hizmet veriyor. Koordinasyon Merkezi'nin imkanlarından her yıl yaklaşık 200 engelli birey ücretsiz olarak yararlanıyor.

Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı Engelli Koordinasyon Merkezi açıldığı günden bu yana engelli bireylerin becerilerini geliştirmesine ve toplumsal hayata katılmasına yardımcı olmak için gelen talepler doğrultusunda; Temel Bilgisayar Eğitimi, İngilizce, Fotoğrafçılık, Yoga, Stretching, Beden Farkındalığı, İşaret Dili, Tiyatro, Müzik, Ahşap Boyama eğitim kursları açıyor.

Toplumda engellilerle ilgili farkındalık oluşturmak ve toplumu daha duyarlı bir yapıya kavuşturmak için çalışan Beşiktaş Belediyesi, Ekim ayı itibariyle Beşiktaş Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle, beklenti ve talepler doğrultusunda koordinasyon merkezinde resim, pilates ve halk oyunları kursları da açtı.

Ücretsiz servis olanakları ile ulaşılabilen Beşiktaş Engelli Koordinasyon Merkezi her türlü engel grubundan bireyin rahat erişim sağlayabilmesi için tasarlanmış olan Dilek Sabancı Parkı içerisinde yer alıyor.