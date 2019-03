Beşiktaş'ta esnaf Başkan Adayı Toper'e dert yandı :"Hem oy verdik hem de rezil olduk"

Serkan Toper, esnafla bir araya geldi. Esnafın sorunlarını dinleyen Toper'e dert yanan bir kadın, "Kaldırımda bulunan klimalar ve havalandırma boruları nedeniyle yürüyemiyoruz, bu nedenle yoldan yürürken bana motosiklet çarptı. Beşiktaş'ta hem oy verdik hem de rezil olduk" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper Beşiktaş'ta seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Son olarak Beşiktaş çarşısında esnaf ve vatandaş ile bir araya gelen Toper'e burada vatandaşlar sorunlarını dile getirdi. Vatandaşlar Toper'e Beşiktaş Belediyesi'nin çalışmadığından ve Beşiktaş'ta artık yürümenin bile zor olduğunu belirtti.

Çarşıda kafe işleten bir kadın ise Beşiktaş Belediyesi'nin sokakları ve iş yerlerini denetlememesi nedeniyle kaldırımların havalandırma ve klimalarla dolu olduğunu belirterek, "Bir arka caddeye geçip gezer misiniz ben çocuğumla geçiyorum engelli vatandaş da olabilir. Bütün kaldırımlar marketlerin havalandırma motorları ve klimalar tarafından işgal edilmiş durumda. Bana motosiklet çarptı çocuğumla birlikte yolda yürümek zorunda kalıyorum. Bu çok çirkin bir şey yola boylu boyunca araba çekilmiş, her yer köpek pisliği içinde. Kesinlikle çalışmayan bir belediyecilik anlayışıyla karşı karşıyayız. Bu çok üzücü bir şey biz hem oy verdik hem de rezil olduk. Bunu istemiyoruz bu hırsızlıktır, ayıptır” dedi.

"Benim oyum işgaliyeyi kaldıracağım diyene"

Beşiktaş Belediyesi'nin uyguladığı işgaliyeden esnafın can çekiştiğini belirten kadın “Biz her dönem itiraz ediyoruz ama sonuç alamıyoruz. Bana işgaliyeleri kaldıracağım desinler benim de oyumu alsınlar. Biz burada esnaf olarak can çekişiyoruz. Herhangi bir yenilik yapmak istediğimiz de karşımıza ya belediye çıkıyor ya da ona benzer çeşitli vergiler çıkıyor. Usulen esnafa yardımcı olunabilir” diye konuştu.

Kadının sorunlarını dinleyen Toper, Cumhuriyet Halk Partisi adayının Beşiktaş'ın dertleriyle dertlenmek gibi bir dertlerinin olmadığını belirterek “Parti kimliklerimiz bir kenara bırakalım, ben Beşiktaşlıyım ama bu güç zehirlenmesi yaşayanların adayları Bahçelievlerli. Buraya rant ve talan için geliyorlar. Ben size verdiğim sözü yerine getiremezsem ikinci defa buraya gelmeye utanırım” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta 20 yıldır aday seçiliyor ertesi gün kim olduğunu araştırıyoruz

Beşiktaş'ı kazananların seçildikten sonra Beşiktaş'ın suratına bakmadıklarını ve seçildikten sonra adayları tanıdıklarını belirten bir vatandaş ise “Burada ceketimi koysam kazanırım diyenler kazandıktan sonra buranın suratına bakmıyor. Olan bizim Beşiktaş'a oluyor. Biz bu çemberi bu kısır döngüyü nasıl kıracağız. Beşiktaş'ın son yirmi yıldır kaderi var Beşiktaş'ta belediye başkanı seçiliyor ertesi gün bu adam kim diye araştırmaya başlıyoruz. 40 yıldır Beşiktaş yaz aylarında kokuyor denizin kıyısındayız buranın kokmaması lazım “diye konuştu.

Beşiktaş'ta insanlar yorulmuş durumda

Vatandaşla samimi bir sohbet gerçekleştiren Toper “Beşiktaş'ın ortak aklı olarak geldik. Kutuplaşmanın tarafı olmadan, buraya aday olduk. Çünkü Beşiktaşlı bu kutuplaşmadan çok yoruldu. Çağdaş bir kent için oy veriyorsun sana dönüşü yolsuzluk olarak dönüyor. Az önce hanımefendi kaldırımda yürüyemediğini söylüyor. Ben Etiler de yürüyemiyorum. Büyükşehir buraya hizmet etmeye de çalışıyor ama ettirmiyorlar çünkü kavga etmek istiyorlar. Çünkü kavgadan besleniyorlar. Saha da inanılmaz bir teveccüh var insanlar yorulmuş durumda. Bir hikayeler dinliyoruz ben dinlerken utanıyorum. Beşiktaş'ın inanılmaz bir zenginliği ve kaynakları var ancak durum ortada. 700 milyon borç var ama orta da hizmet yok. Öğrenci kenti diyorlar yurt yok. Kadın kenti diyorlar kreş yok” diye konuştu.