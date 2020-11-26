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Beşiktaş'ta Fenerbahçe hazırlıkları devam etti

Beşiktaş, Süper Lig’in 10.

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.


BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı çalışma, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile küçük oyunlar oynandı. İdman, tam sahada oynanan taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile tamamlandı.


Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.

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