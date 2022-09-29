Beşiktaş'ta, Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam etti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında evinde Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde gerçekleşen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan idman, koşu ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, çift kale taktik maçıyla noktalandı.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını, yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla sürdürecek.