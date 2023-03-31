İhlas Haber Ajansı

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Beşiktaş'ta, Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 27.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.


BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.


Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.

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