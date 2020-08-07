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Beşiktaş'ta futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş’ta yeni sezon öncesi gerçekleştirilen rutin sağlık kontrolleri başladı.

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi gerçekleştirilen rutin sağlık kontrolleri başladı.


Beşiktaş'ta futbolcular sağlık kontrolünden geçmeye başladı. Bu kapsamda; Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.


Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

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