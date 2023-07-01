Beşiktaş'ta futbolcular ve teknik heyet bayramlaştı

Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet bugün yapılacak sezon açılışı öncesi Nevzat Demir Tesisleri'nde bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

Yeni sezon hazırlıklarına bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde start verecek olan Beşiktaş'ta futbolcular ve teknik heyet antrenman öncesi bayramlaştı. Siyah-beyazlı futbolcular, idman öncesi teknik direktör Şenol Güneş ve teknik heyetin bayramını tebrik etti.