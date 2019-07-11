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Beşiktaş'ta futbolcuların vücut kompozisyon ölçümleri yapıldı

Beşiktaş’ta futbolcuların sezon başı vücut kompozisyon (boy, kilo, yağ, kas, sıvı dengesi) ölçümleri gerçekleştirildi.

Beşiktaş'ta futbolcuların sezon başı vücut kompozisyon (boy, kilo, yağ, kas, sıvı dengesi) ölçümleri gerçekleştirildi.


Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta futbolcun vücut kompozisyon ölçümleri yapıldı. Siyah-beyazlıların Beslenme Uzmanı Müge Şafak tarafından gerçekleştirilen ölçümlerde futbolcuların genel durumunun sezon başı için beklenen düzeyde olduğu görüldüğü ifade edildi.

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