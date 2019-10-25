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Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinin hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Süper Lig’in 9.

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.


Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda Braga maçında oynayan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, tedavileri ve bireysel programları devam eden futbolcular ise özel çalışma gerçekleştirdi. Sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başlayan idmanın devamında pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.


Siyah-beyazlılar, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

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