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Beşiktaş'ta Ghezzal şoku

Gençlerbirliği deplasmanında Beşiktaş’ı öne geçiren ancak 62.

Gençlerbirliği deplasmanında Beşiktaş'ı öne geçiren ancak 62. dakikada sakatlanarak yerini N'Koudou'ya bırakan Rachid Ghezzal'ın sol kalça ön adalesinde kanama tespit edildi.


Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği deplasmanında boy gösteren Beşiktaş'ta siyah-beyazlı ekibin ilk golünü atan Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal, 62. dakikada sakatlanarak yerini N'Koudou'ya bırakmıştı. Yıldız oyuncunun İstanbul'da yapılan tetkikleri sonrasında çekilen MR'ında sol kalça ön adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi. Tedavisine başlanan Ghezzal, Denizlispor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.

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