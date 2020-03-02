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Beşiktaş'ta Gökhan Gönül şoku

Alanyaspor maçında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden Gökhan Gönül’de birinci derece zorlanma meydana geldi.

Alanyaspor maçında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden Gökhan Gönül'de birinci derece zorlanma meydana geldi. Gökhan'ın Ankaragücü'ne karşı forma giymesi zor.


Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül'ün Ankaragücü'ne karşı forma giyme şansı oldukça zor. Alanyaspor ile oynanan karşılaşmanın son dakikalarında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden Gökhan Gönül'de, çekilen MR sonucunda birinci derecede kas zorlanması tespit edildi. Tedavisine başlanan Gökhan Gönül'ün Ankaragücü karşısında forma giymesi zor görünüyor.

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