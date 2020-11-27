Beşiktaş'ta Gökhan Töre Fenerbahçe derbisinde yok

Beşiktaş, Gökhan Töre'nin soleus adalesinde zorlanma (evre 1 strain) saptandığını açıkladı. Buna göre başarılı futbolcu, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'a bu zorlu mücadele önce Gökhan Töre'den kötü haber geldi. Kartal, tecrübeli oyuncunun soleus adalesinde zorlanma tespit edildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın 25 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ alt baldırında ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Töre'nin yapılan MR görüntülemesinde, soleus adalesinde zorlanma (evre 1 strain) saptanmış, sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.