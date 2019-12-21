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Be?ikta?'ta g?zler kanatlarda

S?per Lig’in 16.

S?per Lig'in 16. haftas?nda Fenerbah?e deplasman?na gidecek olan Be?ikta?, ma??n takti?ini de belirledi. Teknik Direkt?r Abdullah Avc?, rakibini kanatlarla vurmay? hedefliyor. Siyah-beyazl?larda, Fenerbah?e'nin eski y?ld?zlar? Caner Erkin ve Jeremain Lens'in 11'de sahaya ??kmas? bekleniyor.


Zirve m?cadelesinde kritik bir deplasmana ??kacak olan Be?ikta?, Fenerbah?e kar??s?nda 3 puan hedefliyor. Zorlu ma??n takti?ini belirleyen Abdullah Avc?, t?m planlar?n? 3 puan ?zerine yapt?. Fenerbah?e kar??s?nda ?zellikle kanatlara dikkat ?eken Avc?, rakibi de bu b?lgelerden vurmay? hedefliyor. Be?ikta?'ta Fenerbah?e kar??s?nda sa? kanatta Jeremain Lens, sol kanatta ise Caner Erkin'in ilk 11'de sahaya ??kmas? bekleniyor. Rakibini eski silahlar?yla vurmay? hedefleyen Avc?, sakatl?ktan kurtulan Kevin N'Koudou'yu ise ma??n ilerleyen b?l?mlerinde sahaya s?rmeyi d???n?yor.


Fenerbah?e savunmas?n?n h?zl? oyuncu kar??s?nda zorluk ?ekece?ini d???nen Avc?, ma??n gidi?at?na g?re kar??la?man?n son yar?m saatlik b?l?m?nde bu futbolcuyla gol arayacak.

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