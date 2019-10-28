Beşiktaş'ta gözler Rebocho'da

Sezon başında Fransa'nın Guingamp takımından kiralık olarak kadroya dahil edilen ve Süper Lig'de ilk kez Galatasaray karşısında ilk 11'de forma giyen Pedro Rebocho performansıyla yüzleri güldürdü.

Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek puanını 12 yapan ve tam anlamıyla nefes alan Beşiktaş'ta, sakatlık nedeniyle birçok futbolcunun forma giyememesine karşın, sahaya çıkan isimlerin performansları yüzleri güldürdü. Sakatlıktan döner dönmez ilk 11'de başlayan ve oyunda kaldığı sürede takımın en iyilerinden birisi olarak dikkat çeken Gökhan Gönül, rakip hücumculara geçit vermezken, özellikle savunmada oynayan isimlerin, ilk kez yan yana oynamasına karşın uyumlu bir görüntü vermeleri de öne çıktı.

Rebocho'nun performansı dikkat çekti

Bu sezon ilk kez Gökhan, Vida, Roco, Rebocho 4'lüsüyle sahada yer alan siyah-beyazlılar, savunmanın yerinde müdahaleleri ve oyun kurma anlamında iyi bir görüntü verdi. Sezon başında Fransa'nın Guingamp takımından transfer edilen ve Süper Lig'de ilk kez 11'de sahaya çıkan Pedro Rebocho, 90 dakika boyunca özellikle kondisyonuyla öne çıktı. 28 isabetli pas yapan ve bu anlamda yüzde 82.4'lük başarılı pas yüzdesine ulaşan Portekizli futbolcu, Antalyaspor karşısında da Avcı'nın en güvendiği isimlerden birisi olacak. 90 dakika sahada kalan ve yerinde müdahalelerinin yanı sarı birçok pozisyonda hücuma destek veren Rebocho, taraftarın da büyük desteğini aldı.