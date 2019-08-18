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Beşiktaş'ta gözler transferde

Süper Lig Cemil Usta Sezonu’na Sivas deplasmanında aldığı 3-0’lık mağlubiyetle başlayan Beşiktaş, transfer konusunda gaza basmaya karar verdi.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'na Sivas deplasmanında aldığı 3-0'lık mağlubiyetle başlayan Beşiktaş, transfer konusunda gaza basmaya karar verdi. Siyah-beyazlılar, dün karşı karşıya geldiği Sivasspor'dan Emre Kılınç'ı kadrosuna katmak istiyor. Kartal'ın bir diğer hedefi ise Başakşehir forması giyen kaleci Volkan Babacan.


Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Sivasspor karşısında aldığı 3-0'lık mağlubiyetle sezona başlayan Beşiktaş'ta, ortaya konulan futbol beklentileri karşılamazken, takımın transfer ihtiyacı da öne çıktı. Özellikle Karius'un yokluğunda kaleye geçen Utku'nun performansı tartışmalara sebep olurken, siyah-beyazlılar kaleci Volkan Babacan transferini bu hafta bitirmek için kolları sıvadı. Başakşehir, Bursaspor'dan Muhammed Şengezer'i kadrosuna katmaya hazırlanırken, Beşiktaş da turunucu-lacivertli rakibinden Volkan Babacan'ı kadroya dahil etmenin hesaplarını yapıyor.



Emre Kılınç listede


Beşiktaş'ın temmuz ayında gündemine gelen ancak şu ana kadar netleşmeyen transfer hedeflerinden birisi olan Emre Kılınç için yöneticiler dün Sivasspor'un kapısını çaldı. Yapılan görümeler sonrasında bu futbolcuyu kadrosuna katmak için teklifini yapan Beşiktaş, kırmızı-beyazlı ekibin cevabını beklemeye başladı. İki ekip yöneticileri bu hafta Emre Kılınç için yeniden bir araya gelecek. Beşiktaş, bir an önce Emre transferini tamamlamak istiyor.

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