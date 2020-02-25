Beşiktaş'ta hazırlıklar devam etti

Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmaya bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz katılmadı. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. 5'e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışması yapan siyah-beyazlılar, daha sonra taktik çalışmaya geçti. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlılar Alanyaspor maçının hazırlıklarına yarın sabah saat 11.30'da basına kapalı olarak devam edecek.