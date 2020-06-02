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Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor

Beşiktaş, Süper Lig’in 27.

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.


Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Antrenman; kuvvet, kondisyon ve taktik çalışması ağırlıklı gerçekleşti. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Antrenman, pas çalışması, 5'e 2 çalışması, kondisyon ve dayanıklılık koşuları ile sona erdi.


Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına bugün saat 17.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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