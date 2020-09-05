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Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor

Beşiktaş, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti.


Basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Dar alanda top kapma çalışması yapıldı. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.


Yarını izinli geçirecek olan siyah-beyazlılar, Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, pazartesi günü saat 11.00'de yapacağı antrenmanla başlayacak.

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